Einbrecher fliehen in Emlichheim ohne Beute

gn Emlichheim. Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 5 Uhr und 6 Uhr an der Bahnhofstraße in Emlichheim einen Einbruch in ein Firmengebäude verübt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter eine Holztür an der Rückseite aufgebrochen. „Sie durchsuchten die Halle und drangen auch in das Lagerbüro ein. Dort wurden Schränke und Schubladen geöffnet“, berichtet die Polizei. Nach ersten Feststellungen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 zu melden.

