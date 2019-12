Empfehlung - Ein klassischer „Freispruch aus Mangel an Beweisen“

Ringe Es ist eher selten, dass ein Fall von „Wohnungseinbruchdiebstahl“ vor dem Amtsgericht Nordhorn verhandelt wird. Was schlicht daran liegt, dass man die oft in spezialisierten Banden organisierten Täter kaum erwischt. Selbst auf den ersten Blick erfolgreiche Ermittlungen führen nur selten zu einer wasserdichten Beweislage und damit zu einer Verurteilung. All dies war kürzlich in einer sich über zweieinhalb Stunden hinziehenden Verhandlung eines Schöffengerichts unter Vorsitz von Richter Henning Ratering zu erfahren, die in einem klassischen Freispruch mangels Beweisen endete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ein-klassischer-freispruch-aus-mangel-an-beweisen-334449.html