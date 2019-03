Empfehlung - Ehrung Milchlandpreis: „Goldene Olga“ geht nach Hoogstede

Hoogstede „Mama, ich glaube wir haben gewonnen“, sagte die kleine Hanna zu ihrer Mutter, als sie gemeinsam mit ihren Eltern Gisela und Wiljan Scholten-Meilink und den Geschwistern zur Preisverleihung nach Bad Zwischenahn beim Milchlandpreis 2018 gekommen war. Und sie sollte recht behalten, denn zum zweiten Mal haben die beiden Landwirte mit ihrem Betrieb die Jury überzeugen können, sodass sie den ersten Preis bekamen. Bereits 2005 ging die „Goldene Olga“ an die Scholten-Meilinks. „Aber damals waren drei unserer vier Kinder noch nicht geboren“, berichtet Gisela Scholten-Meilink bei der Preisverleihung am Freitag in Hoogstede, „und die wollten so einen Wettbewerb und vor allem so ein Hoffest auch einmal miterleben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ehrung-milchlandpreis-goldene-olga-geht-nach-hoogstede--283420.html