Empfehlung - Ehepaar Barth feiert Eiserne Hochzeit

Neugnadenfeld. Gerhard Barth, 1927 in Leonberg in Polen geboren, wurde gegen Kriegsende nach Krasnojarsk deportiert, wo er bis Oktober 1949 im russischen Gefangenenlager als Zwangsarbeiter tätig war. Die Zeit danach in Alexisdorf-Neugnadenfeld war geprägt vom Aufbau des Ortes. Irma Barth wurde 1933 in Schönau in Polen geboren und flüchtete nach Kriegsende mit ihrer Mutter und sieben Geschwistern nach Schleswig-Holstein, bevor sie mit ihrer Familie 1949 ebenfalls nach Alexisdorf-Neugnadenfeld kam.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ehepaar-barth-feiert-eiserne-hochzeit-221152.html