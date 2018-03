Empfehlung - Durchschnittsalter in den Emlichheimer Feuerwehren: 33 Jahre

gn Hoogstede. Die Feuerwehr Emlichheim hat in den zurückliegenden Jahren eine enorme personelle Entwicklung erlebt. Seit Ende 2012 hat sich der Mitgliederbestand von 128 auf nunmehr 174 Einsatzkräfte erhöht. Mit dieser Personalstärke stellt die Feuerwehr Emlichheim aktuell die zweitgrößte Wehr in der Grafschaft. Das Durchschnittsalter in der Einsatzabteilung beträgt 33 Jahre.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/durchschnittsalter-in-den-emlichheimer-feuerwehren-33-jahre-229303.html