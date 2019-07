Empfehlung - Duo führt Emlichheimer Feuerwehren weiter

Emlichheim „Ich würde mein Leben jederzeit in Eure Hände legen“, meinte Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters bei der Ernennung von Daniel Loehrke zum Gemeindebrandmeister und Helmut Tieneken zu seinem Stellvertreter. Die beiden Feuerwehrleute hatten ihre Ämter bereits seit sechs Jahren ausgeübt und wurden von Ortsfeuerwehren Emlichheim, Laar, Hoogstede und Ringe/Neugnadenfeld in geheimer Wahl wiedergewählt. Nachdem auch der Kreisbrandmeister Uwe Vernim seine Zustimmung gegeben hatte, bestätigte der Emlichheimer Samtgemeinderat sie einstimmig in ihren Ämtern und ernannte sie zu Ehrenbeamten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/duo-fuehrt-emlichheimer-feuerwehren-weiter-305435.html