DRK Emlichheim ehrt engagierte Blutspender

Emlichheim Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Emlichheim teilt mit, dass sich bei seiner Blutspendeaktion vom 4. bis 7. Mai in Emlichheim, Laar und Neugnadenfeld insgesamt 408 Personen beteiligten. „Der Blutspendedienst und das Deutsche Rote Kreuz Emlichheim danken allen Spendern“, heißt es vom DRK.

In Emlichheim verzeichnet das DRK für den 4. und 5. Mai 271 Spender, davon 23 Erstspender. Zwei Emlichheimer wurden für ihre 75. und einer für seine 100. Spende geehrt. In Laar spendeten am 6. Mai 81 Personen Blut, vier davon waren zum ersten Mal dabei. Zwei Personen wurden für ihre 50. und eine für ihre 100. Spende ausgezeichnet. Und in Neugnadenfeld folgten am 7. Mai 56 Blutspender dem DRK-Aufruf, darunter drei Erstspender. Eine Person ehrte Das DRK für ihre 25. Spende.