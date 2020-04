DRK Emlichheim beschließt neue Satzung

Emlichheim Die Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Emlichheim war geprägt vom Beschluss über eine neue Vereinssatzung, die die über 30 Jahre bestehende Satzung ablöst. Die neue Satzung wurde einstimmig angenommen. Ferner wurden langjährige Bereitschaftsmitglieder geehrt und turnusmäßige Wahlen durchgeführt.

Der Ortsverein Emlichheim des Deutschen Roten Kreuzes traf sich Anfang März zu einer Mitgliederversammlung und blickte auf die Jahre 2017 bis 2019 zurück. Zunächst ging der Vorsitzende Friedrich Baarlink auf die Arbeit des Vorstandes der vergangenen Jahre ein, die neben verschiedenen kleineren Beschaffungen von der Anschaffung und der Bestückung eines neuen Lastkraftwagens als Technikfahrzeug geprägt war. Dieses Fahrzeug ersetzt einen inzwischen veräußerten Lastkraftwagen, der 30 Jahre im Dienst des Ortsvereins stand. Er berichtete weiter, dass der Ortsverein im letzten Jahr auf sein 90-jähriges Bestehen blicken konnte.

Der für die Finanzen zuständige Schatzmeister Erwin Köster gab einen ausführlichen Überblick über die Haushaltslage der vergangenen Jahre. Hierbei ging er detailliert auf die Vermögens-, Einnahme- und Ausgabepositionen ein und zeichnete ein durchweg positives Bild. Anhand der vorgetragenen Zahlen vertrat er die Auffassung, dass der Ortsverein eine stabile Basis zur Erfüllung der vielfältigen Vereinsaufgaben besitzt. Diese Basis sei zudem notwendig, um eine Kofinanzierung bei der Bereitstellung von Fördermitteln leisten und eine Wiederbeschaffung von Anlagevermögen sichern zu können.

Anschließend berichtete der Bereitschaftsleiter Stephan Knauß über die vielfältigen Aktivitäten der Bereitschaft im Sanitätsdienst, bei der Altkleidersammlung, der Blutspende und im Katastrophenschutz. Knauß hob hierbei die Einsätze auf dem Weihnachtsmarkt beim Volksbank-Cup, dem Hallenmasters, dem Pfingstlauf, dem Schützenfest, beim Mühlenlauf, bei der „Bootoorenwandeltocht“ und auf dem Oktoberfest hervor. Auf Kreisebene wurden zudem diverse Veranstaltungen anderer Ortsvereine unterstützt, sowie Helfer für das „Hurricane Festival“ in Scheßel und das „Grafschafter Open Air“ in Nordhorn gestellt. Im Berichtszeitraum nahm auch die Aus- und Fortbildung der Helfer zu Gruppenführer, Zugführer sowie im Sanitätsdienst und im Bereich der Technik und Sicherheit einen breiten Raum ein. Die Bereitschaft Emlichheim stellt die Gruppe Technik und Sicherheit, Logistik sowie im Katastrophenschutz den Einsatzzug NORD des Kreisverbandes Grafschaft Bentheim. In diesem Zusammenhang wurde die Indienstnahme des neuen Gerätewagens für die „Technik und Sicherheit“ gewürdigt und der hierbei tätigen Planungsgruppe gedankt. Knauß ist besonders erfreut, dass acht neue Mitglieder den Weg in die Bereitschaft gefunden haben und die Gruppe damit verstärken. Er dankte allen Helfern für die geleistete Arbeit.

Vom Jugendrotkreuz berichtete die Leiterin Birgit Hölter über die Gruppenstärke, die derzeit bei 25 Mitgliedern und sechs Gruppenleitern liegt. Sie berichtete weiter über die Wettbewerbe, an denen in verschiedenen Stufen mit Spiel-, Gesundheits- und Erste-Hilfe Stationen teilgenommen wurde. Erfreut zeigte sie sich über den Start von zwei neuen Gruppen mit Kindern ab sechs Jahren. Allerdings musste sie auch eingestehen, dass ihr für eine adäquate Betreuung der Gruppen mitunter zu wenig Gruppenleiter zur Verfügung stehen. Schließlich machte Hölter auf die Facebook-Seite „Jugendrotkreuz Emlichheim“ aufmerksam und bedanke sich bei allen, die ihre Arbeit unterstützen.

Der Bereich „Soziales“ wird von Janette Baarlink verantwortet. Sie berichtete über die Blutspendetermine, die viermal im Jahr an jeweils vier Tagen in Emlichheim, Laar und Ringe stattfinden, und an denen etwa 1500 Spender jährlich teilnehmen. Für die Vorbereitung und Durchführung dieser Termine dankt sie besonders Helga Klinge und Christel Rokossa. Janette Baarlink berichtete ferner über die regelmäßig durchgeführten Alten- und Behindertennachmittage, an denen jeweils etwa 140 Personen teilnahmen. Für die hierbei notwendigen Fahrten bedankte sie sich besonders bei Hermann Schoo und Gerrit Hellendoorn.

Nach dem Vortrag aller Berichte beantragte Hendrik Meijer, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. Diesem Antrag folgten die Mitglieder einstimmig.

Die turnusmäßigen Wahlen standen unter dem Vorzeichen, dass Janette Baarlink für den Bereich Soziales und Patrick Egbers als Schriftführer für eine erneute Wahl nicht zur Verfügung standen. Beiden wurde für die geleistete Arbeit herzlich gedankt. Sie wurden mit einem kleinen Präsent vom stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Michalik verabschiedet. Die anschließende Wahl zum Vorstand brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Friedrich Baarlink, Vorsitzender, Norbert Michalik, stellvertretender Vorsitzender, Erwin Köster (Schatzmeister), Stephan Knauß, Bereitschaftsleiter, Birgit Hölter, JRK-Leiterin, Leon Lessmann, Schriftführer, Friedel Gövert, Beisitzer, und Heinz-Geert Boomhoff, Beisitzer. Ferner arbeitet Jasmin Zwiers als Bereitschaftsleiterin im Vorstand mit. Zum Abschluss der Mitgliederversammlung wurden von Heinz Heetjans und Eckhard Jürriens Ehrungen für verdiente langjährige Bereitschaftsmitglieder vorgenommen: Stephan Knauß und Stephan Arens für 25 Jahre, Jürgen Hemme für 30 Jahre, Herbert von Münster für 45 Jahre sowie Erika Bolhuis, Ludwig Bolhuis, Hendrik Meijer und Friedrich Baarlink für 50 Jahre.