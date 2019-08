Empfehlung - Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Emlichheim

Emlichheim Der Auffahrunfall ereignete sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft zwischen Emlichheim und Coevorden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine 36-Jährige Frau mit ihrem Ford die Straße verlassen und links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Ein hinter ihr fahrender Mann in einem Golf 1 konnte offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Golf krachte mit hoher Geschwindigkeit in das Heck des Ford Galaxy. Durch den Unfall erlitten die Fahrerin des Fords und ihr 7 jähriges Kind leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus nach Nordhorn gebracht. Der Mann der am Lenkrad des Golf saß, musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Er schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die Coevordener Straße war mehrere Stunden voll gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/drei-verletzte-bei-unfall-in-emlichheim--311022.html