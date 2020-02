Empfehlung - „Drei Männer im Schnee“ im Schulzentrum Emlichheim

Emlichheim Am Montag, 17. Februar, um 20 Uhr spielt die Komödie in der Steinstraße das Stück „Drei Männer im Schnee“. Ein Komödienklassiker nach Erich Kästner. Der exzentrische und gutmütige Geheimrat und Millionär Tobler will die Menschen studieren. Er beteiligt sich unter falschem Namen an einem Preisausschreiben seiner eigenen Firma, der weltbekannten Tobler-Werke. Er gewinnt den zweiten Preis: einen zehntägigen Aufenthalt im Grandhotel Bruckbeuren in den Alpen. Dorthin fährt Tobler verkleidet als armer Mann, um zu erleben, wie die Menschen in solch einer Umgebung auf einen armen Schlucker reagieren. Zur Begleitung nimmt er seinen Diener Johann mit. Der muss einen reichen Reeder spielen. Am ersten Tag freundet Tobler sich mit Fritz Hagedorn an. Der arbeitslose Ingenieur, der im Preisausschreiben den ersten Preis gewonnen hat, ist tatsächlich ein armer Schlucker, wird aber vom Hotelpersonal für einen Millionär gehalten. Dann reist auch noch Toblers Tochter Hilde samt Haushälterin nach und sorgt damit für zusätzliche Verwirrung im Hotelbetrieb.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/drei-maenner-im-schnee-im-schulzentrum-emlichheim-343233.html