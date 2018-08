Empfehlung - „Dorfgemeinschaft 2.0“ zu Gast in Emlichheim

Emlichheim „Wie komme ich im hohen Alter von Laar zum Facharzt nach Nordhorn ohne eigenes Auto?“ Fragen, wie diese zeigen: Auch in den ländlich geprägteren Gegenden der Grafschaft, wie etwa Emlichheim, wünschen sich die Menschen, möglichst in den eigenen vier Wänden alt zu werden und bei Bedarf von einem ambulanten Pflegedienst versorgt zu werden. Wie soll das in Zukunft umgesetzt werden? Damit setzt sich das Projekt „Daheim – in Emlichheim“ auseinander.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/dorfgemeinschaft-20-zu-gast-in-emlichheim-248341.html