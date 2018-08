„Dorfgemeinschaft 2.0“ kommt in Emlichheim zusammen

Die dritte Jahresveranstaltung des Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Dorfgemeinschaft 2.0“ wird am Mittwoch, 29. August, von 14 bis 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums Emlichheim am Lägen Diek veranstaltet.