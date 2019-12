Empfehlung - Knoten im Emsland-Stärke-Prozess löst sich langsam

Osnabrück Es hat fast den Anschein, dass sich Hubert Eilting endlich einmal alles von der Seele reden muss. So kurz vor Weihnachten. Der ehemalige Geschäftsführer und Vorstand der Emsland-Stärke äußert sich erstmals zu den Vorwürfen, die die Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Osnabrück seit dem 6. August in einem viel beachteten Prozess untersucht. Der 63-Jährige ist angeklagt wegen des Verdachts der „Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr in einem besonders schweren Fall“. Darauf steht bei einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/der-knoten-im-emsland-staerke-prozess-loest-sich-langsam-336759.html