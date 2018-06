Empfehlung - Das Schnaps-Phantom von Bathorn

Bathorn Nein, sagt Hoogstedes Bürgermeister Fritz Berends. Mit dem Fest der „Edelweißschützen“, das an diesem Wochenende nur wenige Hundert Meter weiter gefeiert wird, habe das alles nichts zu tun. Dafür werde schon viel zu lange gesoffen. Seit Februar finden Anwohner und Gemeindemitarbeiter im neuen Kreisverkehr in Bathorn immer wieder leere Schnapsflaschen. Dutzende der kleinen „Flachmänner“ und „Zündkerzen“ haben sie bereits aus dem Kies gefischt. Wer sich dort auf so unfeine Art seines Altglases entledigt – Fritz Berends hat keine Ahnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/das-schnaps-phantom-von-bathorn-238847.html