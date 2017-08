Empfehlung - Das grausame Leben im Todesblock 25

mep Emlichheim. Die Aula im Emlichheimer Schulzentrum ist bis auf den letzten Stuhl besetzt. Mehr als 300 Besucher sind gekommen, um die Geschichte der Erna de Vries zu hören, unter ihnen viele junge Leute. Die fast 94-Jährige sitzt auf der Bühne und erzählt ihr Leben. Es ist eine Geschichte kaum vorstellbarer Grausamkeiten. Mit klarer Sprache und ohne Redevorlage erzählt die Lathenerin, was in der Nazizeit passiert ist. Sie sieht dies als ihre Pflicht an, „damit so etwas in der Zukunft nie wieder geschieht“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/das-grausame-leben-im-todesblock-25-203504.html