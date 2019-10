„Cara“ kommen mit moderner irischer Folklore nach Emlichheim

Emlichheim Die Musiker verweben moderne Einflüsse und eigenes Songwriting mit den traditionellen Wurzeln ihrer Musik. Sie bekamen 2010 den „Best New Irish Artist“ und 2011 den „Top Group“ Award bei den Irish Music Awards verliehen.

Die Musiker aus Irland, Schottland und Deutschland musizieren seit 2013 zusammen und haben sich in dieser Zeit einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen Arrangements, ihre Eigenkompositionen und Songwriting. Allgemein wird die virtuose Darbietung und eine charismatische Bühnenpräsenz gerühmt.

Karten für diesen wunderbaren irischen Abend gibt es in Hannes Laden und im Büro des VVV in Emlichheim sowie in allen Proticket-Vorverkaufsstellen zum Preis von 20 Euro . An der Abendkasse ist ein Zuschlag von zwei Euro zu zahlen. Die Inhaber der GN Card erhalten 1,50 Euro, Schüler, Studenten und Mitglieder der BGE 3 Euro Rabatt. Kartenbestellungen sind auch unter Telefon 05943 9992915 oder unter www.konzept-kultur.de möglich.