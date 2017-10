Empfehlung - Bundesgesundheitsminister Gröhe zu Gast in Emlichheim

Emlichheim. Der Besuch des Bundesgesundheitsministers im evangelischen Krankenhausverein in Emlichheim glich einer Sprechstunde beim Arzt. Landtagskandidat Reinhold Hilbers (CDU) hatte Noch-Gesundheitsminister Hermann Gröhe eingeladen, sich die Sorgen und Nöte des etwa 30-köpfigen Publikums auf der „Grafschafter Gesundheitskonferenz“ anzuhören. Im Ansatz erinnerte die Wahlkampfveranstaltung an den Besuch des Landesverkehrsministers Olaf Lies im Hotel am Stadtring in Nordhorn. Bevor allerdings die Fragen über Gröhe herein prasselten, schickten er und Hilbers ein Kurzreferat voraus, das Erreichtes und Versäumtes in Sachen Gesundheits- und Pflegeversorgung auf Bundes- und Länderebene skizzierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/bundesgesundheitsminister-groehe-zu-gast-in-emlichheim-210139.html