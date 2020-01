Empfehlung - BUND: Keine neue Öl- und Gasförderung in Trinkwassergebieten

Emlichheim Der Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz hat über die Erdgas- und Erdölförderung in Niedersachsen beraten. Für den BUND steht fest: Mensch und Natur müssen stärker vor den Folgen dieser „hochriskanten und umweltschädlichen Technologie“ geschützt werden. Dies würden nicht zuletzt der große Schadensfall in Emlichheim sowie das Erdbeben in Verden am 20. November belegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/bund-keine-neue-oel-und-gasfoerderung-in-trinkwassergebieten-337707.html