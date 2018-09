„Bühne frei“ für Auftritte in Emlichheim

In Emlichheim wurde am Donnerstag hinter dem Rathaus eine „offene Bühne“ in Betrieb genommen. Auf dieser Bühne soll es künftig Kleinkunst und kleine Konzerte geben sowie das Open Air. Zur Premiere hatten lokale Künstlerinnen und Künstler ihren Auftritt.