Empfehlung - Brisante Fragen im Emsland-Stärke-Prozess

Osnabrück Der Prozess gegen die beiden ehemaligen Geschäftsführer der Emsland-Stärke in Emlichheim hat am Mittwoch an Fahrt aufgenommen. Am dritten Verhandlungstag hörte die Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Osnabrück erstmals Zeugen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/brisante-fragen-im-emsland-staerke-prozess-313137.html