Brennender Wäschetrockner ruft Feuerwehr auf den Plan

Emlichheim Ein brennender Wäschetrockner hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Emlichheim ausgelöst. Der Trockner fing aus ungeklärter Ursache im Badezimmer eines Einfamilienhauses in der Straße Westerfeld Feuer. Die Hausbewohner bemerkten den Brand, alarmierten die Feuerwehr und brachten sich in Sicherheit. Die Flammen waren schnell gelöscht, ersten Angaben zufolge beschränkte sich das Feuer auf das Badezimmer. Laut Polizei wurde durch die Hitzeeinwirkung, Rauch und das eingesetzte Löschwasser das Gebäude beschädigt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/brennender-waeschetrockner-ruft-feuerwehr-auf-den-plan-323617.html