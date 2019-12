Empfehlung - Breitbandausbau in Emlichheim kommt ein gutes Stück voran

Emlichheim Die GBB ist ein Unternehmen der „net services“ mit Sitz in Flensburg, das nach eigenen Angaben der führende Spezialist für Kommunikationsdienstleistungen in Deutschland ist. Die GBB wird die Produkte für Internet, Telefonie und Fernsehen an die Kunden vermarkten. „Für uns ist das ein weiterer Meilenstein im Glasfaserprojekt in der Niedergrafschaft“, erklärt der Geschäftsführer der „Breitband Grafschaft Bentheim“ Ansgar Duling.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/breitbandausbau-in-emlichheim-kommt-ein-gutes-stueck-voran-333263.html