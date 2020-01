Empfehlung - Bohrung in Bathorn nähert sich dem Ziel

Bathorn Seit November vergangenen Jahres bohrt das Lingener Unternehmen „Neptune Energy“ in der Gemeinde Hoogstede nach Erdgas . Der 52 Meter hohe Bohrturm am Bathorner Diek ist kaum zu übersehen. Genau dorthin, zur Bohrung mit dem Namen Adorf Z 15 hatte „Neptune Energy“ am Freitagmittag zum Neujahrsempfang geladen. Getreu dem Motto „Näher dran an unserem Geschäft“, wie Geschäftsführer Dr. Andreas Scheck in seiner Begrüßung betonte. „Wir haben uns ganz bewusst für diesen Rahmen entschieden.“ Das Unternehmen möchte sich offen und transparent präsentieren – auch, weil der Branche nach dem Schaden an einem Erdölfeld von Wintershall Dea in Emlichheim und dem Austritt von Lagerstättenwasser zunehmend Skepsis entgegenschlägt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/bohrung-in-bathorn-naehert-sich-dem-ziel-338854.html