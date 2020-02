/ Lesedauer: ca. 2min Bohrbeginn bei „Ringe 6“ steht kurz bevor

Auf dem Betriebsplatz von Neptune Energy an der Meppener Straße in Ringe wurde in den vergangenen Wochen mit den Vorbereitungen für eine neue Erdölbohrung begonnen. Nun steht der Bohrbeginn der „Ringe 6“ kurz bevor.