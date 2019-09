Empfehlung - Boden-Sanierung in Emlichheim könnte vier Jahre dauern

Emlichheim In seiner Dimension ist der Vorfall in Emlichheim bislang einzigartig: Bis zu 220 Millionen Liter Lagerstättenwasser könnten über einen Zeitraum von vier Jahren aus einem durchgerosteten Rohr in Emlichheim tief im Erdreich versickert sein. Zum Vergleich: Das übertrifft die Menge an Schadstoffen, die bundesweit im gesamten Jahr 2018 bei 2448 Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen ausgetreten sind, um mehr als das 20-Fache. 10,3 Millionen Liter Schadstoffe – darunter Gülle ebenso wie Öl – sind laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr unkontrolliert in die Umwelt gelangt. 3,2 Millionen Liter davon sind nach wie vor im Boden und schadeten der Umwelt dauerhaft, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/boden-sanierung-koennte-vier-jahre-dauern-319362.html