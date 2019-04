Blutspenden als Team-Challenge: Aktion des DRK Emlichheim

Emlichheim „Schenke Leben, spende Blut!“ – so heißt es auch in der Zeit vom 13. bis 16. Mai wieder in der Samtgemeinde Emlichheim. Zu folgenden Blutspendeterminen laden der DRK-Ortsverband Emlichheim und der DRK-Blutspendedienst wieder gemeinsam ein, mit einer Blutspende anderen Menschen zu helfen: in Emlichheim am Montag, 13. Mai, und Dienstag, 14. Mai, jeweils in der Zeit von 16 bis 20 Uhr in der Aula im Schulzentrum; in Laar am Mittwoch, 15. Mai, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus und in Neugnadenfeld am Donnerstag, 16. Mai, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Um vor allem Mannschaften, Cliquen, Teams und andere Gruppen zum gemeinsamen Blutspenden zu bewegen, führt der Blutspendedienst an diesen Tagen eine Team-Challenge durch. „Alle Teams, die mit mindestens zehn Personen zum Blutspenden kommen, erhalten einen Gutschein für ein Grillpaket, bestehend aus 20 Bratwürstchen und einer Kiste Bier“, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK Emlichheim. Anmeldungen sind bis zum 2. Mai möglich per E-Mail an baarlink@ewe.net. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Und als besonderes Dankeschön erhält jeder Spender, der einen Erstspender mitbringt, eine Überraschung.“

„Blutspenden ist ein unschätzbarer Dienst, mit dem Spenderinnen und Spender zwischen ihrem 18. und 73. Geburtstag schwerstkranken Patienten zur Gesundheit verhelfen oder Leben retten können“, so Karin Maschmeier, Gebietsreferentin des DRK Blutspendedienstes für das Emsland und ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit tatkräftiger Unterstützung unserer Mitglieder und Partner vor Ort diese lebenswichtige Aktion regelmäßig in der Grafschaft Bentheim durchführen können.“

Weitere Informationen gibt es online auf www.drk-blutspende.de/blutspendetermine.