Empfehlung - Bischof weiht Kita Regenbogen in Emlichheim ein

Emlichheim. Schon seit zwei Monaten tobt das Leben in der neuen Kindertagesstätte Regenbogen St. Joseph in Emlichheim. Fortan geht der Betrieb der Einrichtung auch unter dem Segen Gottes vonstatten: Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem „Tag der offenen Tür“ wurde die Kita am Sonntag offiziell eingeweiht. Und das mit hohem Besuch: Als Zelebrant wirkte Bischof Dr. Franz-Josef Bode aus Osnabrück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/bischof-weiht-kita-regenbogen-in-emlichheim-ein-209547.html