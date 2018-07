Empfehlung - Bildungsministerin Anja Karliczek zu Besuch in Emlichheim

Emlichheim. Auf Einladung des hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann spricht die Bildungsministerin Anja Karliczek im Schulzentrum am Lägen Diek in Emlichheim zum Thema: „Bildung als Zukunftschance begreifen“. Nach der Diskussion soll in gemütlicher Atmosphäre bei einem kleinen Snack über Bildung und alle anderen politischen Themen gesprochen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/bildungsministerin-anja-karliczek-zu-besuch-in-emlichheim-243461.html