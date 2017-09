Bewaffneter Überfall auf Spielothek in Emlichheim

gn Emlichheim. Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 22.35 Uhr die Spielhalle in Emlichheim betreten und „unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert“, wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtete. Die 51-jährige Angestellte der Spielhalle sei der Aufforderung nachgekommen. „Der Täter verstaute einen dreistelligen Betrag in einer bunt bedruckten Mehrwegtasche und ergriff die Flucht“, so die Polizei.

Der Mann wird als mindestens 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug eine Skimaske sowie eine Schirmmütze und war ansonsten komplett dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.