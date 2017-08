Bewaffneter Überfall auf Spielhalle in Emlichheim

gn Emlichheim. Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend eine Spielhalle an der Hauptstraße in Emlichheim ausgeraubt. Gegen 22.30 Uhr betrat der Täter das Gebäude, bedrohte eine 64-jährige Angestellte mit einem Revolver und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er erbeutete nach Angaben der Polizei einen dreistelligen Betrag. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

