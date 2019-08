Empfehlung - Bergamt will „Bohrloch-TÜV“ einführen

Emlichheim/Hannover Nach Bekanntwerden, dass im Erdölfeld Emlichheim vermutlich über einen Zeitraum von vier Jahren enorme Mengen umweltgefährdendes Lagerstättenwasser in den Boden gesickert sind, hat die Aufsichtsbehörde in Hannover erste Ideen für bessere Kontrollen vorgestellt. Dazu zählt die Erhöhung der Kontrolldichte vor Ort ebenso wie die Einführung eines „Bohrloch-TÜVs“. Dafür sollen externe Sachverständige alle zwei Jahre sämtliche Tiefbohrungen in Niedersachsen auf ihre Dichtheit überprüfen. Das haben Mitarbeiter des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Freitag im Wirtschaftsausschuss des Landtags berichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/bergamt-will-bohrloch-tuev-einfuehren-314753.html