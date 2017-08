Beatles-Coverband „ReCartney“ kommt nach Emlichheim

gn Emlichheim. Das Konzert steht unter dem Motto „50 Jahre Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“, denn genau vor 50 Jahren haben die Beatles das gleichnamige Album in den „Abbey-Road“-Studios in London aufgenommen und vermischten hier zum ersten Mal klassische Musikelemente mit Rock’n’Roll. Dieses Album gilt als Meilenstein der Musikgeschichte.

Die Band „ReCartney“ besteht seit 2002 und ging aus dem Ensemble des Beatles-Musicals „She Loves You“ hervor. Zur Band gehören Silvio Wenzel (Gitarre), Benedikt Zöler (Leadgitarre), Michael Becker und Thomas Harwarth (Bass) und Thomas Wilberding (Schlagzeug). Die Musiker gehören heute zu den gefragtesten Beatles-Tribute-Bands Europas und wurden als einzige deutsche Beatles-Tribute-Band in die Geburtsstadt der „Fab Four“ zur Beatles-Convention eingeladen.

Die Musiker wollen sich mit ihrer Show vor dem musikalischen Schaffen der lebenden Musiklegende Paul McCartney verneigen, dem in Zusammenarbeit mit dem Produzenten George Martin das „Sgt. Pepper“-Album maßgeblich zu verdanken ist. Geboten werden auch andere Stücke von Paul McCartney wie „Live and let die“, „Band on the run“ oder „Hope of deliverence“. Songs von John Lennon und George Harrison runden das Konzert ab.

Karten für diesen Abend gibt es im GN-Ticketshop und im Verlagshaus in Nordhorn, außerdem in Emlichheim bei Hannes Laden und im Büro des VVV sowie in Nordhorn in der Buchhandlung Viola Taube, zudem in allen Proticket-Vorverkaufsstellen. Der Eintritt kostet 18,50 Euro. An der Abendkasse ist ein Zuschlag von 2 Euro zu zahlen. Inhaber der GN-Card erhalten 1,50 Euro und Mitglieder der Bürgergemeinschaft 3 Euro Ermäßigung. Bestellungen sind auch unter Telefon 05943 9992915 oder im Internet auf www.konzept-kultur.de möglich.