Baustelle an der B 403: Buslinien 816 und 817 betroffen

gn Emlichheim. Folgende Haltestellen entfallen während der Bauarbeiten: Vorwald Unterführung (Ausweichhaltestelle ist Vorwald Kolk); Volzel Siedlung; Volzel Zollhäuser (Ausweichhaltestelle ist Volzel Albers); Emlichheim Sägewerk Köster; Emlichheim Veldink; Emlichheim Rathaus (Ausweichhaltestelle ist Emlichheim Bahnhof). Fahrgäste an der Haltestelle Vorwald Bahnhof können an der Ecke Vorwalder Straße/Am Esch ein- und aussteigen. Die Linie 816 beginnt während der Bauarbeiten demnach an der Haltestelle Volzel Albers um 7.15 Uhr.

