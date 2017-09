Baufortschritt im Windpark Laar zu besichtigen

gn Laar. Die Produktion von „sauberem Strom“ in Laar ist am Mittwoch, 13. September, zu sehen. Das Klimaschutzmanagement und die Volkshochschule des Landkreises Grafschaft Bentheim laden zur Besichtigung des Windparks Laar ein.

Aktuell wird der Großteil der Windräder zurückgebaut. Die Anlagen werden zukünftig durch neue Windräder ersetzt. Im Zuge dieses sogenannten Repowerings werden zwölf neue Windräder mit einer Höhe von jeweils 206,5 Metern entstehen.

Bei der Besichtigung wird ein Einblick in den Planungs- und Baufortschritt gegeben. Treffpunkt ist um 18 Uhr das Alte Zollhaus, die Geschäftsstelle des Europarks, an der Coevordener Straße 35 in Laar. Nach einer theoretischen Einführung geht es zum Windpark. Für die Teilnahme an der kostenfreien Veranstaltung ist festes Schuhwerk Voraussetzung. Es wird um Anmeldung beim Landkreis Grafschaft Bentheim unter Telefon 05921 962300 oder per E-Mail an stephan.griesehop@grafschaft.de gebeten.