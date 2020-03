/ Lesedauer: ca. 4min Bauern drohen erneut mit massiven Protesten

Die Abstimmung über die Düngeverordnung ist vorgezogen worden, am Freitag könnte im Bundesrat darüber entschieden werden. Die Bauern aus der Region fordern eine Aussetzung. In der Corona-Krise kommt es für sie darauf an, die Deutschen satt zu machen.