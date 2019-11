Empfehlung - Band „Cara“ begeistert mit viel Irish Folk in Emlichheim

Emlichheim Nach einiger Zeit unterstützen zarte Geigenklänge wie tröstend diese eher düstere Stimmung, bevor es allmählich zu einer spürbaren Beschleunigung des Rhythmus kommt, es gesellen sich eine Gitarre, eine irische Trommel sowie ein Keyboard dazu – und schon hat sich im Handumdrehen eine heitere, geradezu überschwängliche, ungebärdige Tanzlaune ausgebreitet: Cara, die fünfköpfige deutsch-irisch-schottische Folk-Formation, international, nicht zuletzt auch in den USA erfolgreich, und in Emlichheim nicht zum ersten Mal auf der Bühne, zeigt gleich bei ihrem ersten Titel „There Will Be Fog“, was in ihr steckt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/band-cara-begeistert-mit-viel-irish-folk-in-emlichheim-328833.html