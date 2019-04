Bäckerei mit Café eröffnet im Juli in Emlichheim

Emlichheim Gesine Lichtenborg, die seit vier Jahrzehnten selbstständig ist und auf fast 50 Jahre Berufsleben zurückblickt, möchte bald den Rückzug ins Private antreten. Sie sagt: „Dieser Entschluss ist mir ganz bestimmt nicht leichtgefallen. Er ist ein tiefer Einschnitt in meinem Leben. Aber ich will das Positive sehen. Demnächst habe ich die Möglichkeit, als Ruheständlerin viel gemeinsame Zeit mit meinem Mann Heinrich zu verbringen. Mit der anstehenden Aufgabe meines Geschäftes muss ich mich auch damit auseinandersetzen, dass nicht nur ich etwas verliere, sondern ebenso meine Mitarbeiter und Kunden. Auch an dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei meinen engagierten Mitarbeiterinnen bedanken.“ Ebenso gelte ihr Dank den Kunden.

Mit der Familienbäckerei Musswessels, die seit 1868 in vierter Generation ein handwerkliches Traditionsunternehmen ist, hat Gesine Lichtenborg eine Nachfolge für den Standort gefunden. Die Bäckerei Musswessels habe sich in der Region in den Köpfen vieler Kunden bereits als regionaler Spezialitätenbäcker etabliert. In gemütlichem Ambiente will Musswessels in Zukunft täglich ein „all inclusive“-Frühstücksbuffet bieten und ein Tortenbuffet präsentieren. Dazu gibt es auserlesene Kaffeespezialitäten, heiße Bäckersnacks, besondere Eisspezialitäten und eine große Auswahl an Backwaren nach traditionellen Rezepten.