Ausstellung Kim Wiggers aus Raalte im Heimathof Itterbeck

Itterbeck Kim Wiggers malt realistisch und mit einem Hauch von Surrealismus. So entdeckt man auf einmal einen Tiger in einer leeren holländischen Strasse, oder ein Hund blickt in die Luft und sieht einen Hai schwimmen…

Kim Wiggers hat angefangen mit Acrylfarben zu malen, jetzt benutzt sie seit Jahren aber Ölfarben.

Die Ausstellung ist jeweils geöffnet von 14 bis 17.30 Uhr, Eintritt ist frei. Der Heimathof liegt an der Schoolstege 5 in Itterbeck.

Weitere Informationen

im Internet unter www.heimathofitterbeck.de