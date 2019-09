Empfehlung - Aufsichtsrat: „Das Vertrauen war komplett dahin“

Osnabrück Mittwochmorgen, kurz vor 9 Uhr im Landgericht Osnabrück. Norbert Carstensen, Vorsitzender Richter der Großen Wirtschaftsstrafkammer, hat Mühe, Saal 1 zu erreichen. So viele Besucher wie noch nie im Emsland-Stärke-Prozess haben sich auf dem Flur versammelt und warten darauf, dass sich die Tür öffnet. Die 30 Stühle drinnen reichen nicht aus, Wachtmeister tragen weitere herein. Das Interesse an dem Verfahren gegen Hubert Eilting und Michael Schonert, die beide am 16. Dezember 2014 als Chefs der Emsland-Stärke den Hut nehmen mussten, wächst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/aufsichtsrat-das-vertrauen-war-komplett-dahin-318102.html