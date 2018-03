Arends-Hof startet in seine 20. Saison

Stets in den warmen Monaten eines Jahres öffnet der Arends-Hof in Eschebrügge seine Pforten für viele kleine und große Besucher – und das seit 20 Jahren. Am Ostermontag geht’s wieder los. Am 14. und 15. Juli ist ein Fest zum runden Geburtstag geplant.