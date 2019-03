Empfehlung - Arbeitsreiches erstes Jahr für die Ortsfeuerwehr Laar

Laar Bisher fanden 28 männliche Kameraden sowie eine weibliche Kameradinnen den Weg in die neu aufgestellte Wehr, die im vergangenen Jahr zu insgesamt 23 Einsätzen alarmiert wurde, darunter 18 Brandeinsätze und fünf Hilfeleistungseinsätze. Dabei wurden 1463 Einsatzstunden geleistet, wobei ein Großteil der Einsatzstunden beim Moorbrand bei der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD 91) im September des vergangenen Jahres in Meppen geleistet wurden. Auch der Hochwassereinsatz im Juni 2018 in Emlichheim wird den Einsatzkräften noch lange im Gedächtnis bleiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/arbeitsreiches-erstes-jahr-fuer-die-ortsfeuerwehr-laar-284393.html