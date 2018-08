Empfehlung - Arbeiten an der „Offenen Bühne“ in Emlichheim laufen

Emlichheim Wenn Daniela Kösters, Samtgemeindebürgermeisterin in Emlichheim, auf die Baustelle der „Offenen Bühne“ am Haus Ringerbrüggen blickt, dann freut sie sich: „Ein lang gehegter Wunsch wird endlich erfüllt“. Bis zur offiziellen Eröffnung am 6. September entsteht ein Projekt, das der Samtgemeinde zu einer großen Flexibilität verhilft. „Diese Bühne kann spontan für Konzerte und vieler Art von Auftritten genutzt werden“, so Kösters.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/arbeiten-an-der-offenen-buehne-in-emlichheim-laufen-247181.html