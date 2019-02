Empfehlung - Ansturm auf Spieltische bei „Grafschafter Brettspieltreff“

Emlichheim Freitagabend, 19.45 Uhr – Im Jugendhaus@21 am Bremarkt in Emlichheim haben Kerstin Feiertag aus Itterbeck und Janina Ton aus Emlichheim einen Tisch mit vielen Strategie- und Brettspielen und verschiedenen Kartenspielen aufgebaut. Sie warten nun gespannt darauf, was der Abend bringen wird. „Wenn acht bis zehn Spielerinnen und Spieler kommen, sind wir schon sehr zufrieden“, meinen die beiden Organisatorinnen des ersten „Grafschafter Brettspieltreff“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ansturm-auf-spieltische-bei-grafschafter-brettspieltreff-279654.html