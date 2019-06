Empfehlung - Anita Thien verabschiedet sich nach 40 Jahren als Lehrerin

Laar „Mit Deiner Pensionierung geht eine Ära an der Grundschule Laar zu Ende“, meint Ralf Oertlinger bei der Verabschiedung der Leiterin der Grundschule Laar Anita Thien. Anita Thien war seit über 40 Jahren als Lehrerin tätig – zunächst als Förderschullehrerin und dann seit 2013 als Leiterin der Laarer Grundschule. Am Freitag wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/anita-thien-verabschiedet-sich-nach-40-jahren-als-lehrerin-305209.html