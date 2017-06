Amüsante Tour durch die Welt der Oper und des Musicals

Das Ensemble „The Cast – die Opernband“ ist am Wochenende in Emlichheim aufgetreten. Die Musiker boten vor rund 100 Zuschauern in der Aula am Schulzentrum einen amüsanten Rundgang durch die Welt der Oper und des Musicals.