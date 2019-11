Am Sonntag Brettspiele für Familien in Emlichheim

Das Team des „Grafschafter Brettspieltreffs“ lädt am Sonntag, 10. November, erstmals zu einem Familientag ein. Das „Spieltakel“ in den Räumlichkeiten des Jugendhauses am Bremarkt 21 in Emlichheim beginnt um 14 Uhr und endet gegen 18 Uhr.