Am Sonntag blitzen in Emlichheim die Blaulichter

gn Emlichheim. Am Sonntag, 25. Juni, laden die Polizei, die Feuerwehren aus der Samtgemeinde und der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu einem „Tag der Blaulichter“ auf ihr Gelände an der Hauptstraße, Ecke Stokmanstraße in Emlichheim ein. Von 11 bis 19 Uhr sollen alle Altersgruppen mit einem „spektakulären Programm“ auf ihre Kosten kommen, heißt es. Neben zahlreichen Vorführungen bestehen ausreichend Möglichkeiten, an Informationsständen mit Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen. Für Radfahrer ist am Huskamp ein extra großer Parkplatz eingerichtet worden.

Polizei wirbt um Nachwuchs

Die Polizei wird Geschwindigkeitsmessverfahren vorführen, einen Trainingsparcours für E-Bikes einrichten sowie einen Gurtschlitten aufstellen. Die Beamten beraten zum Thema Einbruchsschutz, Nachwuchsgewinnung und zu Verkehrsunfällen mit Bäumen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Unterschiede zwischen niederländischem und deutschem Recht. Die Dienststelle der Polizei Emlichheim steht den Besuchern genauso zur Besichtigung offen wie ein sehenswertes historisches Polizeibüro.

Rettungshunde im Einsatz

Die DLRG Nordhorn wird mit einer Rettungstauchervorführung zugegen sein. Weitere Höhepunkte bieten Präsentationen der Höhenrettung Emsland und des Technischen Hilfswerks mit einer speziellen Wasserpumpe. Die Feuerwehr führt eine Fettexplosion vor und die Rettungshundestaffel präsentiert ihre vierbeinigen Mitarbeiter. Von der JVA in Lingen wird ebenfalls ein Wagen erwartet.

Viel Programm für Kinder

Für Kinder und Jugendliche ist ein umfassendes Programm mit Air-Hockey, Kicker, Hüpfburg, Schminkzimmer und vielem mehr vorbereitet. Für Kinder wird es außerdem kriminalistische Lesungen geben. Am DRK-Heim finden die Besucher eine große Kaffeetafel und bei der Feuerwehr Imbiss- und Getränkestände vor. „Wir freuen uns, den Tag der Blaulichter gemeinsam mit unseren Kollegen der Feuerwehr und des DRK ausrichten zu dürfen“, sagt Michael Dykhuis von der Polizei Emlichheim.