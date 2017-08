Empfehlung - Altreformierte und Reformierte verabschieden Pastor Beuker

Laar. „Es ist gut, dass Predigerinnen und Prediger kommen und gehen“, sagte Dr. Gerrit Jan Beuker am Sonntag in seiner Abschiedspredigt. Denn dann könne man sich immer wieder auf etwas Neues freuen. Auch auf einen Nachfolger, der mit neuer Energie und neuen Ideen das Gemeindeleben voranbringt. Ob etwas gelinge, dass liege nicht nur am Bodenpersonal. Das würde ohnehin nicht immer den Erwartungen der Menschen und Gottes entsprechen. „Aber am Ende schreibt Gott auf unseren krummen Linien gerade“, meinte Beuker. Deshalb brauche man dem Vergangenen auch nicht nachzutrauern und sich auch nicht vor der Zukunft zu fürchten. Das Heute zähle, denn jetzt sei die Zeit der Gnade und der Tag des Heils, wie es schon der Apostel Paulus in seinen Briefen an die Korinther feststellte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/altreformierte-und-reformierte-verabschieden-pastor-beuker-203631.html