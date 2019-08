Empfehlung - Althusmann: Wir nehmen die Sorgen sehr ernst

Emlichheim Wenn der Minister kommt und jede Menge Zeitungsjournalisten, Fernsehteams und Radioreporter im Schlepptau hat, dann muss es ordentlich aussehen. Dieser Meinung war man in den vergangenen Tagen offensichtlich beim Erdölförderer Wintershall Dea. Der Bohrplatz in den Emlichheimer Weusten mit der leckgeschlagenen Einpressbohrung Em 132 präsentierte sich komplett frisch geschottert. Und auch rund um die neue Bohrung, mit der man in den vergangenen Tagen in etwa 100 Meter Tiefe erste Spuren des Lagerstättenwassers entdeckt hatte, war alles fein aufgeräumt. Die Untersuchung selbst war am Freitagnachmittag unterbrochen worden. Kein Brunnenbauer, kein Labormitarbeiter war zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/althusmann-wir-nehmen-die-sorgen-sehr-ernst-313524.html