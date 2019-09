Empfehlung - „Allee des Monats“ am Coevorden-Piccardie-Kanal

Emlichheim Der Coevorden-Piccardie-Kanal wurde zwischen 1870 und 1904 zum Gütertransport auf Schiffen als Teil des linksemsischen Kanalsystems angelegt. Er verbindet den Süd-Nord-Kanal bei Georgsdorf mit dem Stieltjeskanaal im niederländischen Coervorden. „Der Kanal ist zusammen mit der Allee als Kulturdenkmal geschützt“, teilte der Heimatbund mit. „Die Allee aus Stiel-Eichen wurde bereits 1890 angelegt und beherbergt auch einige Hänge-Birken und Berg-Ahorne.“ Der westliche Teil der Allee verläuft an einem Weg parallel zum Kanal, im mittleren Teil säumt die Allee die Wasserstraße. „Im östlichen Abschnitt wird die Allee dreireihig, sodass sowohl der Kanal als auch der parallel dazu verlaufende Weg mit Bäumen bestanden ist – ein einzigartiges Kulturdenkmal!“, heißt es in der Mitteilung. Die Länge der Baumreihen von 4,5 Kilometern, die stark landschaftsprägende Wirkung und ihre kulturhistorische Bedeutung würden den besonderen Wert dieser Allee unterstreichen. „Die Allee am Coevorden-Piccardie-Kanal ist unbedingt schützenswert und als Kulturgut zu erhalten“, findet der Heimatbund.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/allee-des-monats-am-coevorden-piccardie-kanal-320748.html